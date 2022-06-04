Исследование раскрыло секреты загадочного типа диабета

Таинственная форма диабета, известная как диабет, связанный с недоеданием, поражает десятки миллионов людей в странах Азии и Африки к югу от Сахары. Его жертвы - в основном худые подростки и молодые взрослые - редко живут больше года после постановки диагноза. Их молодой возраст и худоба позволяют предположить диабет 1 типа, но инъекции инсулина обычно не помогают и даже могут привести к смерти от низкого уровня сахара в крови. Также не похоже, что у пациентов диабет 2 типа, который обычно связан с ожирением.

Исследование проводилось в Христианском медицинском колледже в Веллоре, Индия. Используя самые современные методы оценки секреции и действия инсулина, исследователи провели углубленную оценку обмена веществ у 20 мужчин в возрасте от 19 до 45 лет, которые были определены как лица, способные заболеть диабетом, связанным с недоеданием.

Более ранние результаты предполагали, что диабет, связанный с недоеданием, возникает из-за резистентности к инсулину. “Но оказалось”, - говорит один из авторов исследования, - “что у людей с диабетом, связанным с недоеданием, имеется очень глубокий дефект секреции инсулина, который раньше не признавался. Это новое открытие полностью меняет наше представление об этом заболевании и о том, как его следует лечить”.

Хорошей новостью, по словам врачей, является то, что в последнее время появилось много новых препаратов для лечения диабета второго типа, некоторые из которых усиливают секрецию инсулина поджелудочной железой, что повышает возможность поиска безопасных и эффективных способов лечения этого заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.