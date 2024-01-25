Исследование: сифилис в Америку привезли не коллеги Колумба

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, позволяют по-новому взглянуть на историю развития сифилисоподобных заболеваний и могут помочь разгадать сложную эволюционную историю этих патогенов. Исследователи также предполагают, что рекомбинация, при которой бактерии обмениваются генетическим материалом, могла сыграть определенную роль в расхождении различных подвидов трепонем.

Ведущий автор исследования, профессор Верена Шюнеманн из Базельского университета, сказала: «Наши результаты показывают, что эндемический сифилис уже существовал во влажных зонах Бразилии около 2 000 лет назад, что свидетельствует о том, что люди заражались этим заболеванием гораздо раньше, чем считалось ранее. Это позволяет предположить, что сифилисоподобные заболевания, вероятно, были широко распространены на Американском континенте за несколько столетий до прибытия Колумба».

Исследователи считают, что дальнейший анализ древних образцов ДНК может помочь выявить конкретные подвиды трепонемных бактерий, которые вызывали эти заболевания в прошлом, и определить, как они эволюционировали с течением времени.

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