Исследование: средства для борьбы с курением могут помочь бросить пить

Исследователи увидели, что через три месяца приёма антитабачных средств участники снизили потребление спиртного. В исследовании использовался плацебо-контролируемый подход, поэтому ни участники, ни сами учёные не знали, какое лекарство принимается. Это позволило сделать более корректные выводы.

«Ещё одно важное наблюдение... заключалось в том, что уровень потребления алкоголя был ниже, а уровень воздержания от алкоголя выше среди людей, которые бросили курить, по сравнению с теми, кто продолжал курить», — отметили учёные.