Исследование: США занижали показатели смертности от COVID

Несмотря на то что официальные отчеты сообщают о более чем 1,1 млн смертей, связанных с ковидом, исследование, основанное на анализе избыточных смертей (смертей, превышающих средние исторические показатели по причинам, не связанным с несчастными случаями), рисует другую картину.

Исследователи изучили данные на уровне округов в период с марта 2020 года по август 2022 года и выявили около 1,2 миллиона случаев избыточной смертности по естественным причинам. По их оценкам, 163 000 из этих смертей, скорее всего, были вызваны ковидом, но официально не были приписаны вирусу.

В исследовании выделяется несколько потенциальных причин занижения числа умерших:

Ограниченная осведомленность

Недостатки тестирования

Внебольничные смерти

В исследовании также указывается, что нестоличные округа, особенно в западном и южном регионах, в непропорционально большой степени страдают от недоучета. Эти районы зачастую располагают меньшими ресурсами для расследования смертей и, возможно, используют другие методики для составления официальной статистики.

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