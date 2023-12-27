Исследование связало расизм с показателями здоровья

Исследовательская группа, возглавляемая доктором Динушикой Мохоттиге и доктором Л. Эбони Булваре, сосредоточилась на трех распространенных хронических заболеваниях: хронической болезни почек (ХБП), диабете и гипертонии. Они обнаружили, что районы с наибольшей распространенностью этих заболеваний, как правило, имеют:

меньшую долю белых жителей

более низкий доход и более высокий уровень депривации района

более низкий уровень образования

более высокий уровень показателей структурного расизма, таких как зарегистрированная преступность, выселения и подавление избирателей.

Это исследование подчеркивает взаимосвязь между социальными факторами и показателями здоровья. Оно дает представление о том, как структурный расизм, заложенный в таких системах, как жилье, образование и занятость, может создавать неравное бремя для здоровья в разных сообществах.

Исследователи признают, что для полного понимания причинно-следственных связей между структурным расизмом и здоровьем необходимы дальнейшие исследования.

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