Исследование: сыновья толстых матерей имеют больший риск проблем со здоровьем

Исследование: сыновья толстых матерей имеют больший риск проблем со здоровьемПора на диету
Новое исследование, проведенное учеными из Университета Южной Австралии, проливает свет на влияние материнского ожирения на мужское здоровье. Результаты исследования свидетельствуют о том, что сыновья, рожденные от матерей, страдающих ожирением, с большей вероятностью будут иметь избыточный вес при рождении, а в более позднем возрасте у них могут развиться такие метаболические осложнения, как заболевания печени и диабет.
В качестве основной причины исследование называет нарушение сигнализации андрогенов в печени, вызванное мужскими половыми гормонами. У плодов мужского пола от матерей, страдающих ожирением, эти сигналы ставят во главу угла рост, что может негативно сказаться на их здоровье в будущем.
Интересно, что в исследовании наблюдалась иная реакция у плодов женского пола. Под воздействием избытка тестостерона их организм активно подавляет андрогенный путь, что ограничивает их рост и снижает риск развития метаболических нарушений в дальнейшем.
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