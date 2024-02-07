Исследование: сыновья толстых матерей имеют больший риск проблем со здоровьем

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Южной Австралии, проливает свет на влияние материнского ожирения на мужское здоровье. Результаты исследования свидетельствуют о том, что сыновья, рожденные от матерей, страдающих ожирением, с большей вероятностью будут иметь избыточный вес при рождении, а в более позднем возрасте у них могут развиться такие метаболические осложнения, как заболевания печени и диабет.

В качестве основной причины исследование называет нарушение сигнализации андрогенов в печени, вызванное мужскими половыми гормонами. У плодов мужского пола от матерей, страдающих ожирением, эти сигналы ставят во главу угла рост, что может негативно сказаться на их здоровье в будущем.

Интересно, что в исследовании наблюдалась иная реакция у плодов женского пола. Под воздействием избытка тестостерона их организм активно подавляет андрогенный путь, что ограничивает их рост и снижает риск развития метаболических нарушений в дальнейшем.

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