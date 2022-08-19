Исследование: табак и алкоголь — главные причины появления рака

В исследовании было проанализировано влияние 34 факторов риска и подтверждено то, что уже широко известно: курение, безусловно, является самым большим фактором, способствующим возникновению рака. На него приходится 33,9% случаев. Далее следует алкоголь с 7,4%.

Учёные пришли к выводу, что обществу следует уделять больше внимания профилактике рака, говорить о том, что к нему приводит.