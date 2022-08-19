Исследование: табак и алкоголь — главные причины появления рака

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Исследование: табак и алкоголь — главные причины появления ракаСледует сделать выводы
В авторитетном медицинском журнале The Lancet опубликовало исследование, в котором говорится, что почти половина случаев рака во всём мире связана с известными факторами риска, в первую очередь, с табаком или алкоголем.
В исследовании было проанализировано влияние 34 факторов риска и подтверждено то, что уже широко известно: курение, безусловно, является самым большим фактором, способствующим возникновению рака. На него приходится 33,9% случаев. Далее следует алкоголь с 7,4%.
Учёные пришли к выводу, что обществу следует уделять больше внимания профилактике рака, говорить о том, что к нему приводит.