Исследование: те, кто сидит на диете, переоценивают полезность этого

18:28, 31 октября 2022
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Исследование: те, кто сидит на диете, переоценивают полезность этогоВдруг вы тоже ошибаетесь?
Согласно небольшому исследованию, большинство взрослых, которые стараются похудеть, переоценили полезность своего рациона.
«Мы обнаружили, что, хотя люди обычно знают, что фрукты и овощи полезны, может существовать разрыв между тем, что исследователи и медицинские работники считают здоровой и сбалансированной диетой, по сравнению с тем, что общественность считает здоровой и сбалансированной диетой», — пояснили исследователи.
Учёные оценили диеты 116 взрослых в возрасте от 35 до 58 лет. В конце исследования только у одного из четырёх участников было хорошее соответствие между тем, как оценивают свою диету, и тем, насколько она полезна. Большинство же участников считали, что они питаются полезнее, чем было на самом деле.