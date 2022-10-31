Исследование: те, кто сидит на диете, переоценивают полезность этого

«Мы обнаружили, что, хотя люди обычно знают, что фрукты и овощи полезны, может существовать разрыв между тем, что исследователи и медицинские работники считают здоровой и сбалансированной диетой, по сравнению с тем, что общественность считает здоровой и сбалансированной диетой», — пояснили исследователи.

Учёные оценили диеты 116 взрослых в возрасте от 35 до 58 лет. В конце исследования только у одного из четырёх участников было хорошее соответствие между тем, как оценивают свою диету, и тем, насколько она полезна. Большинство же участников считали, что они питаются полезнее, чем было на самом деле.