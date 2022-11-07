Фитнес и здоровье
21:37, 07 ноября 2022
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Исследование: те, у кого высок риск сердечных заболеваний, реже носят фитнес-трекеры

А зря

Учёные выяснили, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями или с повышенным их риском редко используют фитнес-трекеры, хотя им и следовало бы.

Исследование: те, у кого высок риск сердечных заболеваний, реже носят фитнес-трекеры

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 9 303 взрослых американцев. Авторы сосредоточились на участниках с сердечными заболеваниями или с риском их возникновения. Их спросили, использовали ли они носимое устройство для отслеживания физической активности или общего состояния здоровья в течение последних 12 месяцев.

Учёные пришли к выводу, что люди с риском развития сердечных заболеваний реже носили фитнес-трекеры. Это делают только 18% больных и 26% всех, кто находится в группе риска.

Предыдущие исследования показали, что простое ношение фитнес-трекеров приводит к увеличению ежедневного количества шагов, даже если пользователь не смотрит на устройство.

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