Исследование: те, у кого высок риск сердечных заболеваний, реже носят фитнес-трекеры

Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья 9 303 взрослых американцев. Авторы сосредоточились на участниках с сердечными заболеваниями или с риском их возникновения. Их спросили, использовали ли они носимое устройство для отслеживания физической активности или общего состояния здоровья в течение последних 12 месяцев.

Учёные пришли к выводу, что люди с риском развития сердечных заболеваний реже носили фитнес-трекеры. Это делают только 18% больных и 26% всех, кто находится в группе риска.

Предыдущие исследования показали, что простое ношение фитнес-трекеров приводит к увеличению ежедневного количества шагов, даже если пользователь не смотрит на устройство.