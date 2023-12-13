Исследование: уход за больными снижает риск депрессии

Исследование: уход за больными снижает риск депрессииНеожиданное положительное влияние на психическое здоровье
Новаторское исследование Техасского университета в Остине опровергает бытующее мнение о том, что уход за родственниками снижает риск развития депрессии. Вопреки общепринятым представлениям, становление сиделкой связано с меньшим количеством симптомов депрессии.
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Исследование, проведенное на примере взрослых старше 50 лет, ухаживающих за своими стареющими матерями, показало, что уход облегчает депрессию, вызванную ухудшением здоровья их матерей. Это неожиданное положительное воздействие опровергает мнение о том, что уход за больными - это исключительно хронический стресс, и подчеркивает необходимость более глубокого понимания.
В то время как миллионы людей выполняют роль сиделки, исследование подчеркивает потенциал стойкости и личностного роста в преодолении трудностей, связанных с уходом за стареющими членами семьи.
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