Исследование: уход за больными снижает риск депрессии

Исследование, проведенное на примере взрослых старше 50 лет, ухаживающих за своими стареющими матерями, показало, что уход облегчает депрессию, вызванную ухудшением здоровья их матерей. Это неожиданное положительное воздействие опровергает мнение о том, что уход за больными - это исключительно хронический стресс, и подчеркивает необходимость более глубокого понимания.

В то время как миллионы людей выполняют роль сиделки, исследование подчеркивает потенциал стойкости и личностного роста в преодолении трудностей, связанных с уходом за стареющими членами семьи.

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