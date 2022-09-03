Исследование: в 87% случаев врачи ставят верный диагноз во время онлайн-консультации

Исследователи изучили данные почти 2400 пациентов клиники Майо в разных регионах США. Эти люди сначала прошли онлайн-консультацию, а затем в течение 90 дней после неё посетили врача. Предварительный диагноз, поставленный во время видеозвонка, совпадал с диагнозом после очного приёма в 87% случаев.

В основном врачи выносили верные заключения онлайн в психиатрии (96%). Неверные же диагнозы чаще ставили в отоларингологии (77,3%).

Стоит отметить, что поскольку исследование проводилось в США, данные выводы могут быть неактуальны для России.