Исследование: верующие больше довольны своей сексуальной жизнью, чем атеисты

Специалисты опросили 15 000 взрослых британцев в возрасте от 18 до 59 лет. Анализ ответов показал, что люди с более сильными религиозными убеждениями занимались сексом реже, по сравнению с неверующими, но было в большем степени довольны своей сексуальной жизнью.

11% мужчин и 16% женщин ответили, что религия имеет важную роль в их жизни. Одинокие и не проживающие с верующими люди занимались сексом реже остальных.

Самой удовлетворённой группой оказались религиозные замужние женщины. При этом среди женатых мужчин такой тенденции не замечалось.

При этом оказалось, что слишком большое количество секса, как и полное его отсутствие, негативно сказывалось на удовлетворённости.