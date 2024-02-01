Исследование: верующие легче перенесли стресс из-за Covid-19

Исследование, в котором были проанализированы данные тысяч людей в Великобритании и США, предполагает, что религиозные убеждения могут давать чувство комфорта, надежды и общности, что может помочь людям справиться с трудностями во время кризиса.

Исследователи обнаружили, что среднее увеличение чувства несчастья во время самоизоляции было на 29% ниже у людей, которые назвали себя приверженцами какой-либо религии. Они также обнаружили, что те, для кого религия имеет «некоторое или большое значение» в их жизни, испытывали примерно половину того увеличения несчастья, которое наблюдалось у тех, для кого религия имела малое значение или не имела никакого значения.

Результаты исследования согласуются с предыдущими исследованиями, которые показали связь между религиозной верой и улучшением психического здоровья. Одно из возможных объяснений этой связи заключается в том, что религия может обеспечить ощущение цели и смысла жизни, что может помочь людям справиться со стрессом и невзгодами. Кроме того, религиозные общины могут служить источником социальной поддержки, что может быть особенно важно в кризисные времена.

Исследователи предупреждают, что их исследование не доказывает, что религия является единственным фактором, который может помочь людям справиться с кризисом. Однако они считают, что полученные ими данные свидетельствуют о том, что религиозная вера может быть ценным инструментом для обеспечения жизнестойкости и благополучия.

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