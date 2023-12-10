Исследование: вы стареете, чтобы дети у вас появлялись как можно раньше

Исследование: вы стареете, чтобы дети у вас появлялись как можно раньшеСвязь между репродукцией и продолжительностью жизни
Uенетическое исследование, проведенное под руководством Мичиганского университета, подтверждает существовавшую десятилетиями эволюционную теорию старения. Исследование, основанное на данных более 276 000 человек, подтверждает теорию антагонистической плейотропии, предложенную биологом Джорджем Уильямсом в 1957 году.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Согласно этой теории, генетические мутации, способствующие старению, могут быть выгодны для воспроизводства в раннем возрасте.
Проанализировав данные из британской базы Biobank, исследователи обнаружили сильную генетическую корреляцию между репродуктивной функцией и продолжительностью жизни. Люди с мутациями, способствующими более высокой репродуктивности, как правило, имеют более короткую продолжительность жизни.
Примечательно, что при контроле генетически предсказанного количества и времени репродукции выяснилось, что наличие двух детей соответствует наибольшей продолжительности жизни.
Хотя генетика играет определенную роль, исследование подчеркивает значительное влияние факторов окружающей среды на старение.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.