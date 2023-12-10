Исследование: вы стареете, чтобы дети у вас появлялись как можно раньше

Согласно этой теории, генетические мутации, способствующие старению, могут быть выгодны для воспроизводства в раннем возрасте.

Проанализировав данные из британской базы Biobank, исследователи обнаружили сильную генетическую корреляцию между репродуктивной функцией и продолжительностью жизни. Люди с мутациями, способствующими более высокой репродуктивности, как правило, имеют более короткую продолжительность жизни.

Примечательно, что при контроле генетически предсказанного количества и времени репродукции выяснилось, что наличие двух детей соответствует наибольшей продолжительности жизни.

Хотя генетика играет определенную роль, исследование подчеркивает значительное влияние факторов окружающей среды на старение.

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