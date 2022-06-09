Исследование: женщины-оптимисты живут дольше

“Наши результаты показывают, что есть смысл сосредоточиться на позитивных психологических факторах, таких как оптимизм, в качестве возможных новых способов содействия долголетию и здоровому старению в различных группах”, - говорит Хаями Кога, кандидат наук на факультете социальных и поведенческих наук Гарвардской школы Чан и ведущий автор исследования

Для данного исследования ученые проанализировали данные и ответы на опросы 159 255 участниц Инициативы женского здоровья, включающей женщин в постменопаузе в США. Женщины регистрировались в возрасте 50-79 лет с 1993 по 1998 год и наблюдались в течение 26 лет.

25% участниц, настроенных наиболее оптимистично, имели на 5,4% большую продолжительность жизни и на 10% большую вероятность прожить более 90 лет, чем 25%, настроенных наименее оптимистично.

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