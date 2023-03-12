Фитнес и здоровье
17:34, 12 марта 2023
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Исследователи нашли новую эффективную добавку для похудения

Но её надо проверять ещё

Учёные Мельбурнского королевского технологического университета выяснили, что добавка, полученная из растения розелла, может быть эффективна при ожирении.

Исследователи нашли новую эффективную добавку для похудения

Фото: Unsplash

Из цветов растения учёные получили две смеси: одну с фенольными экстрактами и вторую — с органической кислотой. Этими смесями обработали клеточные линии, выращенные в лаборатории. Выяснилось, что в клетках, обработанных смесью с фенольными экстрактами, содержание жира было на 95% меньше, чем в контрольных.

Учёные выяснили, что фенольные экстракты ингибируют пищеварительный фермент липазу. Так жир не может усваиваться и просто проходит через толстую кишку. Теперь исследователям предстоит изучить полученный препарат ещё лучше.

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