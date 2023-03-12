Исследователи нашли новую эффективную добавку для похудения

Из цветов растения учёные получили две смеси: одну с фенольными экстрактами и вторую — с органической кислотой. Этими смесями обработали клеточные линии, выращенные в лаборатории. Выяснилось, что в клетках, обработанных смесью с фенольными экстрактами, содержание жира было на 95% меньше, чем в контрольных.

Учёные выяснили, что фенольные экстракты ингибируют пищеварительный фермент липазу. Так жир не может усваиваться и просто проходит через толстую кишку. Теперь исследователям предстоит изучить полученный препарат ещё лучше.