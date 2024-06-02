Исследователи нашли «троянского коня» в человеческом паразите

Эта находка, подробно описанная в журнале Virus Evolution, раскрывает новый механизм, с помощью которого вирус усугубляет токсоплазмоз — заболевание, вызываемое T. gondii, которое может привести к тяжелому воспалению у инфицированных людей.

Исследование, проведенное под руководством Пурава Гупты с использованием платформы Serratus, позволило выявить A. odysseus вместе с 18 родственными РНК-вирусами. Эти вирусы были отмечены по наличию у них РНК-зависимой РНК-полимеразы — фермента, необходимого для вирусной репликации.

T. gondii заражает до трети населения планеты и образует цисты в различных типах клеток, в том числе в нейронах. Это открытие позволяет предположить, что дуэт вируса и паразита может действовать синергетически, ухудшая течение болезни.

Исследование показывает, что воздействие на вирусы паразита может стать новой стратегией лечения тяжелых паразитарных инфекций.

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