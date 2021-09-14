Исследователи обнаружили омолаживающие свойства сибирской пихты

Исследователи обнаружили омолаживающие свойства сибирской пихтыОна может помочь организму восстановиться после гриппа и коронавируса
Учёные из компании "Инитиум-фарм" и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН выяснили, говорится в материале, что терпены, содержащиеся в пихте, способны запускать в человеческом организме процесс аутофагии (очищения клеток от "мусора").
Аутофагия может быть запущена и с помощью стресса. Например, при голодании или большой физической нагрузке. Но быстрее и безопаснее это делается благодаря свойствам пихты.
Биологи проанализировали состояние клеток старых и новых растений. Оказалось, что они ничем не отличаются друг от друга. А при воздействии терпенов, содержащихся в пихте, на лёгкие даже в малых дозах происходит омоложение клеток. Это значит, что пихта может помочь пациентам восстановиться после различных инфекций, включая ковид и грипп.