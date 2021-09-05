Исследователи сообщили о возникновении миокардита у детей после вакцинации

Выяснилось, что симптомы стали появляться у детей через 1-6 дней после получения вакцины. На боль в груди жаловались все пациенты, на лихорадку - 10 человек, на миалгию - 8 человек и на головную боль - 6 человек. Вместе с тем у каждого из госпитализированных был повышенный уровень тропонина (0,25 нг/мл), достигший максимума через некоторое время после поступления. МРТ показало наличие миокардита у 13 человек, у 12 - повышение уровня гадолиния.

В среднем дети находились в больнице 2 дня. Симптомы в течение 1-13 дней после выписки исчезли у 73 процентов пациентов. Вместе с тем учёные отмечают, что хотя после прививки может длиться недолго и быстро проходить, неизвестно, какое влияние это оказывает на организм в долгосрочной перспективе.

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