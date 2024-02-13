Исследователи узнали, какое качество для людей является самым важным при знакомстве в Интернете

Многие из нас стремятся как можно больше рассказать о себе в анкете на сайтах знакомств

Учёные из Калифорнийского университета в статье, опубликованной в Journal of Experimental Social Psychology, рассказали, что привлекает людей больше всего в предполагаемых партнёрах. Для этого они проанализировали профили с двух сайтов знакомств: Match.com и Coffee Meets Bagel.