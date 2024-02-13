Исследователи узнали, какое качество для людей является самым важным при знакомстве в Интернете

Опубликовано 13 февраля 2024, 15:00
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Исследователи узнали, какое качество для людей является самым важным при знакомстве в ИнтернетеМногие из нас стремятся как можно больше рассказать о себе в анкете на сайтах знакомств
Учёные из Калифорнийского университета в статье, опубликованной в Journal of Experimental Social Psychology, рассказали, что привлекает людей больше всего в предполагаемых партнёрах. Для этого они проанализировали профили с двух сайтов знакомств: Match.com и Coffee Meets Bagel.
Сначала учёные попросили участников исследования создать профиль на сайте знакомств. При этом одни делали акцент на раскрытии себя как личности, а другие — на знакомстве с другим человеком. Далее эксперты попросили ещё 250 человек оценить эти профили.
Оказалось, что более 50% людей хотели бы, чтобы партнёр больше узнавал о них самих. А вот личность партнёра была интересна лишь 20% участников.
В целом люди отдавали предпочтение анкетам, в которых человек подчёркивал, что хочет узнать больше о другом человеке. Другими словами, людям больше нравится не слушать других, а говорить о себе. Поэтому они ищут партнёра, который бы ими интересовался. Связано это может быть со склонностью к самолюбованию или с потребностью в поддержке.