Исследователи узнали, ускоряет ли беременность старение

Выяснилось, что с раннего до позднего срока беременности (примерно 20 недель) биологический (или эпигенетический) возраст увеличивается примерно на два года. Это даёт возможность предположить, что беременность и правда ускоряет старение. Но когда учёные изучили биологический возраст тех же женщин три месяца спустя, то обнаружили кое-что неожиданное.

Через три месяца после родов эксперты наблюдали удивительно большое уменьшение биологического возраста. Некоторые женщины стали моложе на целых восемь лет. Получается, что в послеродовом периоде организм матери значительно восстанавливается.

Также в ходе нового исследования команда учёных обнаружила, что индекс массы тела матери до беременности отрицательно влияет на эффект восстановления. Это приводит к более высоким оценкам биологического возраста в послеродовом периоде. В то же время грудное вскармливание привело к более резкому уменьшению биологического возраста матери в период от беременности до трёх месяцев после родов.

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