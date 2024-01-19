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Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 января 2024, 02:15
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Исследователи выяснили, что у всех психопатов схожая длина пальцев

Об этом говорится в статье Journal of Psychiatric Research
В рамках нового исследования учёные сравнили пальцевой индекс (соотношение длины указательного и безымянного пальцев) у людей с расстройством из-за употребления амфетамина, антисоциальной психопатией или сочетанием этих двух диагнозов. Результаты оказались интересными.

В новом эксперименте приняли участие 44 пациента психиатрической больницы города Керманшах, а также 36 здоровых людей.

После анализа все полученных данных выяснилось, что у людей с расстройством из-за употребления амфетамина, антисоциальной психопатией и их сочетанием безымянные пальцы длиннее указательных. Это говорит о более низком значении пальцевого индекса. У мужчин этот индекс во всех группах был ниже, чем у женщин.

Исследователи выяснили, что у всех психопатов схожая длина пальцев
© PsyPost

Учёный Серж Бранд, один из авторов работы, предположил, что люди с психическими проблемами, вероятно, ещё в утробе матери подвергались более сильному воздействию тестостерона и более слабому — эстрогена.

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