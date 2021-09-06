Исследователи выяснили, что ухудшение работы лёгких может привести к остановке сердца

Исследователи выяснили, что ухудшение работы лёгких может привести к остановке сердцаРезультаты экспериментов были представлены на Международном конгрессе Европейского респираторного общества
Учёные заявляют, что существует связь между небольшим ухудшением функций лёгких и риском внезапной сердечной смерти. Последнее представляет собой неожиданную смерть из-за сердечной недостаточности. По статистике в Европе таких случаев - 20 процентов от всех смертей.
Исследователи отобрали 28 584 жителей города Мальмё (Швеция) среднего возраста. Все они проходили специальный тест - дели в аппарат для проверки работы лёгких. После этого в течение 40 лет учёные наблюдали за людьми и отмечали случаи внезапной сердечной смерти или приступы, связанные с сердечно-сосудистой системой, при которых пациенты выживали. Оказалось, что отклонение работы лёгких от нормы у людей среднего возраста повышает в дальнейшем на 23 процента вероятность внезапной сердечной смерти и на 8 процентов - нефатальных коронарных событий (после которых человек остаётся жив). Интересно, что подвержены этому риску даже те, кто никогда не курил.
Из недостатков исследования его авторы называют проведение анкетирования и тестирования только в самом начале. За годы информация о здоровье испытуемых могла поменяться.
Также учёные заявили, что продолжат изучение влияния лёгких на риск внезапной сердечной смерти (ВСС). Они надеются понять, можно ли предотвратить ВСС и есть ли связь между ухудшением работы лёгких и сердечными аномалиями, переменным артериальным давлением, генетикой.