Исследователи выяснили, почему моча человека жёлтого цвета

Уже более сотни лет известно, что организм превращает билирубин в крови в молекулы мочи, называемые уробилином. Эти молекулы и придают моче жёлтый цвет. Однако учёные не знали, какой фермент или как группа ферментов в кишечнике отвечает за это изменение.

Оказалось, что кишечные микробы кодируют (вырабатывают) билирубинредуктазу, которая затем превращает билирубин в бесцветный побочный продукт - уробилиноген. Далее уробилиноген спонтанно распадается на уробилин, отвечающий за жёлтый цвет.

По данным Кливлендской клиники, цвет мочи человека может меняться изо дня в день, но он должен оставаться в пределах определённого диапазона жёлтого цвета. В идеале же она должна быть бледно-соломенного или янтарного цвета.

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