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Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 апреля 2024, 00:45
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Исследователи выяснили, в каком положении продуктивнее всего работать

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Считается, что сидячий образ жизни так же вреден, как и курение. При этом учёные обнаружили, что стоя люди работают намного эффективнее.
Исследователи выяснили, в каком положении продуктивнее всего работать
© Mayo Clinic / iStock

Для эксперимента специалисты отобрали 44 здоровых человека. Всем им было больше 18 лет; 18 из них были женского пола. Средний возраст участников составлял 35 лет, ±11 лет.

В первый день люди находились за рабочим местом, которое предполагало сидячее положение тела. В последующие дни они уже в случайном порядке находились за другими видами рабочих мест: они давали возможность стоять, ходить по беговой дорожке либо упражняться с помощью степпера.

Исследователи выяснили, в каком положении продуктивнее всего работать
© Solo Abadi

Выяснилось, что на необычных рабочих местах (не сидячих) работа мозга оставалась на том же уровне, что и была, либо улучшалась. При этом скорость набора текста чуть замедлялась.

Также на рабочих местах, предполагающих движение, люди получили более высокие баллы в тестах на умственные способности. Но текст они набирали в стоячем положении немного быстрее, чем при ходьбе: 42,5 слова в минуту против 39,7 слова.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association.

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