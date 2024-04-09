Исследователи выяснили, в каком положении продуктивнее всего работать

Для эксперимента специалисты отобрали 44 здоровых человека. Всем им было больше 18 лет; 18 из них были женского пола. Средний возраст участников составлял 35 лет, ±11 лет.

В первый день люди находились за рабочим местом, которое предполагало сидячее положение тела. В последующие дни они уже в случайном порядке находились за другими видами рабочих мест: они давали возможность стоять, ходить по беговой дорожке либо упражняться с помощью степпера.