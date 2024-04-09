Исследователи выяснили, в каком положении продуктивнее всего работать

Исследователи выяснили, в каком положении продуктивнее всего работатьВозможно, это вас удивит
Для эксперимента специалисты отобрали 44 здоровых человека. Всем им было больше 18 лет; 18 из них были женского пола. Средний возраст участников составлял 35 лет, ±11 лет.
В первый день люди находились за рабочим местом, которое предполагало сидячее положение тела. В последующие дни они уже в случайном порядке находились за другими видами рабочих мест: они давали возможность стоять, ходить по беговой дорожке либо упражняться с помощью степпера.
Выяснилось, что на необычных рабочих местах (не сидячих) работа мозга оставалась на том же уровне, что и была, либо улучшалась. При этом скорость набора текста чуть замедлялась.
Также на рабочих местах, предполагающих движение, люди получили более высокие баллы в тестах на умственные способности. Но текст они набирали в стоячем положении немного быстрее, чем при ходьбе: 42,5 слова в минуту против 39,7 слова.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association.
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