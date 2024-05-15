Источник сахара оказался важнее его количества при ожирении у детей

Более высокое ежедневное потребление сахара из фруктов (только цельных фруктов) было связано с более низким Z-показателем ИМТ в 10/11 лет и меньшим набором веса. В плане потребления сахара в основном из сладких закусок всё было наоборот.

Также потребление большего количества сахара из несладких жидких молочных продуктов (молоко и пахта) связывалось с меньшими рисками возникновения избыточного веса/ожирения в возрасте 10/11 лет. У детей, которым было 3 года и которые больше всего потребляли эти продукты, вероятность развития избыточного веса/ожирения была на 67% ниже, чем у детей, которые потребляли молоко и пахту меньше остальных.

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