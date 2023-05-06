Из чего готовится самый полезный шашлык

Соломатина рекомендовала выбирать курицу, индейку или кролика, так как они содержат меньше соединительной ткани. Удивительно, но она отметила, что эти виды мяса даже не нужно мариновать, поскольку цель маринада в шашлыке - помочь пищеварению.

Чтобы еще больше повысить питательную ценность, Соломатина предложила употреблять шашлык с овощами, фруктами или ягодами, такими как киви, клюква, папайя или ананас.

Кроме того, она рекомендовала использовать кислые соусы, такие как гранатовый или брусничный, чтобы сделать шашлык более легкоусвояемым.

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