Из чего готовится самый полезный шашлык

Из чего готовится самый полезный шашлыкИ нужно ли перед этим его мариновать
Диетолог Елена Соломатина раскрыла секрет, как сделать шашлык более здоровым. В интервью «Вечерней Москве» она объяснила, что хотя шашлык по своей сути не является самым здоровым блюдом, правильный выбор вида мяса может минимизировать потенциальный вред.
Соломатина рекомендовала выбирать курицу, индейку или кролика, так как они содержат меньше соединительной ткани. Удивительно, но она отметила, что эти виды мяса даже не нужно мариновать, поскольку цель маринада в шашлыке - помочь пищеварению.
Чтобы еще больше повысить питательную ценность, Соломатина предложила употреблять шашлык с овощами, фруктами или ягодами, такими как киви, клюква, папайя или ананас.
Кроме того, она рекомендовала использовать кислые соусы, такие как гранатовый или брусничный, чтобы сделать шашлык более легкоусвояемым.
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