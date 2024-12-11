Из лаборатории в Австралии пропали образцы смертельного вируса

Опубликовано 11 декабря 2024, 19:571 мин.
Из лаборатории в Австралии пропали образцы смертельного вирусаНачато расследование
Около 100 живых образцов вируса Хендра и других смертельно опасных патогенов пропали из лаборатории в Квинсленде. Пропажа была обнаружена в августе 2023 года после того, как 323 образца вирусов оказались неучтенными. Образцы хранились в морозильной камере, которая сломалась, а затем были перенесены в другую морозильную камеру без надлежащего оформления документов.
Представители здравоохранения говорят, что пропавшие образцы, скорее всего, разложились и больше не являются заразными. За последние годы в Квинсленде не было зарегистрировано ни одного случая заражения людей этими вирусами. Однако эксперты раскритиковали это нарушение, а специалист по инфекционным заболеваниям доктор Пол Гриффин назвал его «разочаровывающим» и задался вопросом, как такая ошибка могла произойти.
Начато расследование. В ходе которого будет изучен порядок работы с образцами вирусов в лабораториях.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.