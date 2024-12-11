Из лаборатории в Австралии пропали образцы смертельного вируса

Представители здравоохранения говорят, что пропавшие образцы, скорее всего, разложились и больше не являются заразными. За последние годы в Квинсленде не было зарегистрировано ни одного случая заражения людей этими вирусами. Однако эксперты раскритиковали это нарушение, а специалист по инфекционным заболеваниям доктор Пол Гриффин назвал его «разочаровывающим» и задался вопросом, как такая ошибка могла произойти.

Начато расследование. В ходе которого будет изучен порядок работы с образцами вирусов в лабораториях.

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