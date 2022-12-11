Из множества способов бросить курить врач назвал наиболее эффективные

Из множества способов бросить курить врач назвал наиболее эффективныеНо за помощью все равно обратитесь, если не получается
Ольга Кадырова, терапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте, говорит, что существует множество способов бросить курить. Она выделила три из них – они являются наиболее эффективными, сообщает агентство “Прайм”.
Кадырова подчеркнула, что длительное курение приводит к атеросклерозу, онкологическим и легочным заболеваниям.
Самостоятельное решение отказаться от сигарет, например, подходит для людей, обладающих силой воли и не имеющих физической зависимости от никотина.
Психологическую зависимость можно победить с помощью никотинозаменителей. Для этого хорошо подойдут пластыри, специальные жевательные резинки, а также электронные сигареты.
Психотерапевтические методы, включая медикаментозное лечение, также полезны в случае, если вы решите бросить курить.
Стоит отметить, что, по словам терапевта, резкий отказ от сигарет не вреден для здоровья. Также стоит обратиться за помощью к специалисту, если вы не можете бросить курить самостоятельно.
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