Из множества способов бросить курить врач назвал наиболее эффективные

Кадырова подчеркнула, что длительное курение приводит к атеросклерозу, онкологическим и легочным заболеваниям.

Самостоятельное решение отказаться от сигарет, например, подходит для людей, обладающих силой воли и не имеющих физической зависимости от никотина.

Психологическую зависимость можно победить с помощью никотинозаменителей. Для этого хорошо подойдут пластыри, специальные жевательные резинки, а также электронные сигареты.

Психотерапевтические методы, включая медикаментозное лечение, также полезны в случае, если вы решите бросить курить.

Стоит отметить, что, по словам терапевта, резкий отказ от сигарет не вреден для здоровья. Также стоит обратиться за помощью к специалисту, если вы не можете бросить курить самостоятельно.

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