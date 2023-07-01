Из яда улитки предложили делать лекарства

Поскольку существует около 1 000 различных видов таких улиток, каждый из которых обладает своим уникальным ядом, ученые уже выявили соединения, которые могут найти применение в обезболивании и регулировании инсулина.

Возможность разведения конусов в контролируемой среде обеспечивает устойчивый доступ к их конотоксинам, облегчая разработку лекарств и сохраняя биоразнообразие. Изучая биологические изменения на разных стадиях жизни улиток и анализируя состав их яда, исследователи могут изучить неиспользованные терапевтические возможности этих моллюсков.

Кроме того, исследование показало, что пептиды, вырабатываемые молодыми конусами, способны помочь в отказе от курения, блокируя определенные рецепторы.

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