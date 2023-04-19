Из-за чего меняется запах спермы: ответ специалиста

В статье, опубликованной HuffPost, Грин сообщила, что изменение запаха, особенно если оно сопровождается белыми или зелеными выделениями, может указывать на наличие инфекций, передающихся половым путем, и призвала тех, кто испытывает тревожные симптомы, обратиться к врачу вместе со своим сексуальным партнером.

Грин также объяснила, что диета партнера-мужчины может влиять на запах спермы. Она утверждает, что сладкие овощи, фрукты и специи могут создавать сладковатый аромат, в то время как кофеин, алкоголь, табак, капуста, чеснок и спаржа могут придать сперме горький и резкий вкус.

Она также предположила, что если запах становится отталкивающим, то может помочь отказ от новых продуктов или напитков, которые недавно были добавлены в рацион.

Помимо изменения рациона питания, Грин рекомендовала уделять пристальное внимание гигиене. Она объяснила, что пот или моча, остающиеся на коже, создают среду для размножения бактерий и появления запаха, напоминающего хлор или отбеливатель.

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