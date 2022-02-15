Из-за чего может возникнуть диарея

Из-за чего может возникнуть диареяОтвечает врач
По словам медика, диарея может возникнуть из-за проблем с пищеварением. Подобное происходит, если тонкая или толстая кишка не способны выполнить свою работу. В этом случае кал будет жидким.
Обычно, добавляет специалист, симптомы диареи появляются из-за инфекций. Причём эти инфекции вызваны различными микроорганизмами: вирусами, бактериями, паразитами. Поэтому так важно мыть руки перед едой и следить за чистотой питьевой воды, сроком и условиями хранения продуктов.
Микробы способны вызвать диарею несколькими способами. Они могут раздражать кишечник и препятствовать всасыванию воды, могут выделять особые химические вещества, заставляющие кишечник производить жидкость и делать кал ещё более водянистым. Из симптомов, помимо собственно поноса, у человека может возникнуть рвота, боль в животе.
Есть и другие причины появления диареи. Например, непереносимость лактозы у человека. В этом случае данное вещество просто не переваривается в организме.
Может возникнуть понос и при целиакии. При этом заболевании пациент страдает от проблем с перевариванием глютена.
При аллергии тоже могут наблюдаться симптомы диареи. Из прочих вероятных причин такого состояния врач также называет приём некоторых лекарственных препаратов, наличие воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона, язвенный колит), тревоги, стресса, синдрома раздражённого кишечника, рака. Помимо этого, у некоторых людей острая или жирная пища, большое количество кофеина, искусственные подсластители тоже могут вызвать понос.
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