Из-за чего может возникнуть диарея

По словам медика, диарея может возникнуть из-за проблем с пищеварением. Подобное происходит, если тонкая или толстая кишка не способны выполнить свою работу. В этом случае кал будет жидким.

Обычно, добавляет специалист, симптомы диареи появляются из-за инфекций. Причём эти инфекции вызваны различными микроорганизмами: вирусами, бактериями, паразитами. Поэтому так важно мыть руки перед едой и следить за чистотой питьевой воды, сроком и условиями хранения продуктов.

Микробы способны вызвать диарею несколькими способами. Они могут раздражать кишечник и препятствовать всасыванию воды, могут выделять особые химические вещества, заставляющие кишечник производить жидкость и делать кал ещё более водянистым. Из симптомов, помимо собственно поноса, у человека может возникнуть рвота, боль в животе.