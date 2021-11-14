Из-за чего при коронавирусе возникают проблемы с памятью

Как отмечает невролог медицинского холдинга «СМ-Клиника» Надежда Бояринова, у большинства почти сразу после заражения коронавирусной инфекцией на МРТ видны изменения в мозге. Вирус способен воздействовать на нервную систему и способствовать появлению проблем со сном, различных вегетативных нарушений (типа панических атак), тревожных расстройств. Он поражает лимбическую систему, мозжечок и прочие уровни нервной системы.

Почему же возникают проблемы с памятью? Нервная система содержит особые клетки, которые в ответ на вирусную атаку производят различные противовоспалительные частицы. А поскольку происходит это на уровне гипоталамуса, то нарушения возникают в центрах памяти.

И это ещё не всё. Если вирус попадает в микрососуды мозга, то он может вызвать нарушение кровообращения в них. Всё это негативно влияет на снабжение кислородом головного мозга.