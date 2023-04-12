Из-за чего вас может укачивать и как с этим бороться

Во время укачивания мозг пытается понять, что идёт не так, и хочет спасти человека от опасности. То есть от отравления или другой болезни, как думает мозг.

Любая движущаяся среда может привести к укачиванию. И обычно это не связано с какой-то болезнью или патологией у человека. Морская болезнь - это результат того, что ваша нервная система работает оптимальным образом. Благодаря этому вы можете лучше координировать свои движения, сохраняете равновесие, оправляетесь от дисбаланса и дезориентации из-за травм, болезней и старения.

С другой стороны, люди не эволюционировали ещё как вид, чтобы сразу и без проблем адаптироваться к невесомости, к поездке на корабле и т.п. Всё равно поначалу будет в таких ситуациях тошнота.