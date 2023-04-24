Из-за этих пяти ежедневных привычек вы заболеете

Из-за этих пяти ежедневных привычек вы заболеетеБудьте в курсе
Доктор Дикса Бхавсар Савалия перечислил повседневные привычки, которые нанесут вред вашему здоровью.
Образ жизни может привести к развитию различных болезней. К примеру, из-за постоянного переедания вы можете ухудшить обмен веществ и расстроить кишечник.
Слишком позднее принятие пищи тоже плохо влияет на здоровье. По словам доктора Диксы Бхавсара Савалии, максимум, во сколько вы можете что-то съесть, - это 19:30. Если вы при этом ещё рано ляжете спать, то организм успеет переварить всё съеденное. Благодаря этому вы сможете поддерживать вес, уровень сахара в крови, уровень энергии, способность тела усваивать питательные вещества из продуктов.
Лучшее время, когда вы можете ложиться спать, - это примерно 22 часа. Связано это с тем, что в этот период метаболизм находится на пике.
Ещё одна плохая привычка, которая у вас может быть, - это многозадачность. Из-за этого в организме увеличивается уровень кортизола (гормона стресса), что делает человека более склонным к развитию аутоиммунных заболеваний и нарушений, связанных с образом жизни.
Национальная служба здравоохранения советует уделять спорту как минимум 150 минут в неделю. Но всё же существует такая опасная вещь, как чрезмерные физические нагрузки. Это может привести к одышке, кашлю, кровотечениям, лихорадке, сильной жажде, рвоте от перенапряжения.
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