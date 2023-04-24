Из-за этих пяти ежедневных привычек вы заболеете

Лучшее время, когда вы можете ложиться спать, - это примерно 22 часа. Связано это с тем, что в этот период метаболизм находится на пике.

Ещё одна плохая привычка, которая у вас может быть, - это многозадачность. Из-за этого в организме увеличивается уровень кортизола (гормона стресса), что делает человека более склонным к развитию аутоиммунных заболеваний и нарушений, связанных с образом жизни.

Национальная служба здравоохранения советует уделять спорту как минимум 150 минут в неделю. Но всё же существует такая опасная вещь, как чрезмерные физические нагрузки. Это может привести к одышке, кашлю, кровотечениям, лихорадке, сильной жажде, рвоте от перенапряжения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.