Из-за этих пяти ошибок у женщин замедляется обмен веществ

Салаты как основное блюдо. Если их употреблять без добавления белка, то можно замедлить обмен веществ и ускорить потерю мышечной ткани. Большинству женщин будет полезно получать около 20 г белка за один приём пищи.

Пролистывание соцсетей перед сном. Синий свет от экранов негативно влияет на качество сна и мешает выработке мелатонина, нарушает циркадный ритм. Согласно данным одного исследования, продолжающееся какое-то время ограничение сна и нарушение циркадного ритма снижает скорость обмена веществ в состоянии покоя на 8%.

Соковая детоксикация. Многие из подобных соков не содержат достаточно белка для набора мышечной массы, а ещё содержат мало калорий. В результате метаболизм начнёт замедляться, чтобы предотвратить голодание организма.

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