Из-за этих семи продуктов вы потолстеете и у вас повысится давление

В продуктах быстрого приготовления и в консервах содержится очень много натрия. К примеру, в одной чашке консервированного горошка - 310 мг натрия.

Учёные выяснили, что между высоким содержанием натрия и увеличением массы тела, воспалениями, высоким кровяным давлением существует связь. В рекомендациях Министерства сельского хозяйства США отмечается, что для сохранения здоровья в день нужно есть менее 2300 мг натрия.

Вот в каких продуктах натрия содержится много. Возможно, вы даже не подозревали об этом.