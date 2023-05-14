Из-за этих якобы полезных продуктов у вас поднимется давление

Из-за этих якобы полезных продуктов у вас поднимется давлениеВсё дело в том, что в них много соли
Ни для кого не секрет, что вредная пища может привести к развитию гипертонии. Однако такой эффект может быть и от употребления некоторых полезных продуктов.
Специалист в области питания Роб Хобсон из компании Healthspan перечислил пять продуктов, которые нужно употреблять с осторожностью. Иначе вы рискуете заработать высокое давление.
Ферментированные продукты. Например, это кимчи. Однако в этой пище много соли: примерно 2 г на одну порцию, то есть 33% дневной нормы. Из-за такого количества соли может подняться кровяное давление. Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании, нужно есть не более 6 г соли в сутки.
Оливки. В них тоже много соли, хотя также есть мононенасыщенные жиры, благотворно влияющие на сердце.
Супы. Они зачастую готовятся с добавлением крепких бульонов, солёных приправ. Также в консервированных супах содержится много натрия.
Кокосовое масло. В его состав входит множество насыщенных жиров, повышающих холестерин и давление.
Фруктовые соки. Обычно в них много сахара. Если пить соков много, то можно набрать вес, а это повысит риск развития повышенного кровяного давления.
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