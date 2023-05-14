Из-за этих якобы полезных продуктов у вас поднимется давление

Специалист в области питания Роб Хобсон из компании Healthspan перечислил пять продуктов, которые нужно употреблять с осторожностью. Иначе вы рискуете заработать высокое давление.

Ферментированные продукты. Например, это кимчи. Однако в этой пище много соли: примерно 2 г на одну порцию, то есть 33% дневной нормы. Из-за такого количества соли может подняться кровяное давление. Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании, нужно есть не более 6 г соли в сутки.

Оливки. В них тоже много соли, хотя также есть мононенасыщенные жиры, благотворно влияющие на сердце.