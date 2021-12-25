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Из-за какого синдрома у человека развивается болезнь Альцгеймера

Рассказывает британское издание Daily Express
С каждым годом болезнь Альцгеймера встречается всё чаще. При этом есть особый синдром, который в 11 раз увеличивает вероятность развития этой болезни. Подробнее - в материале Daily Express.
Из-за какого синдрома у человека развивается болезнь Альцгеймера

Согласно результатам исследования, проведённого в Южной Корее, риск развития болезни Альцгеймера увеличивается из-за метаболического синдрома. Причём повышается вероятность возникновения этого заболевания в 11,48 раз.

В ходе исследования команда учёных провела анализ данных более 84 144 человек. Возраст испытуемых составлял 60 лет и старше. Вся информация была получена от Корейской национальной службы медицинского страхования.

Из-за какого синдрома у человека развивается болезнь Альцгеймера

Как утверждает Национальная служба здравоохранения Великобритании, метаболический синдром представляет собой сочетание трёх заболеваний. Это диабет, гипертония, ожирение.

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Источник: ИноСМИ
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