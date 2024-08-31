Из-за количества «удаленщиков» тело сотрудника в офисе не видели четыре дня

60-летняя Дениз Прюдомм была обнаружена во вторник, 20 августа, в своей кабинке в офисе компании. В последний раз она заходила в здание в 7 утра в пятницу.

Тело Прудхомм не было найдено раньше из-за уединенного расположения ее кабинки и того факта, что многие сотрудники работали удаленно, пишут СМИ. Несмотря на странный запах, который заметили ее коллеги, они решили, что это… проблема с водопроводом.

Полиция и врач округа Марикопа не нашли признаков того, что смерть была насильственной, хотя причина смерти еще не установлена. В ответ на это компания Wells Fargo объявила о планах пересмотреть свои внутренние процедуры, чтобы «обеспечить благополучие сотрудников».