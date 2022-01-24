Из-за недостатка этого вещества может развиться ишемическая болезнь

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Из-за недостатка этого вещества может развиться ишемическая болезньПредупреждает врач-диетолог
Врач-диетолог Ирина Рыль рассказала журналистам, дефицит какого вещества может привести к развитию ишемической болезни.
По словам специалиста, это селен. Он является мощным антиоксидантом, может предотвращать повреждение ДНК, обеспечивать укрепление иммунной системы и разрушать раковые клетки, утверждает Рыль. Кроме того, по мнению врача, селен позволяет устранить воспалительные процессы в организме и снизить уровень маркера воспаления CRP. Ссылаясь на исследования Рыль заявила, что ишемическая болезнь сердца в большинстве случаев вызвана низким уровнем селена в крови.
Врач говорит, что селена много в бразильском орехе , устрицах, морепродуктах, яйцах, сардинах.
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Источник: РИА Спорт