Из-за пандемии американские подростки стали есть меньше чипсов и конфет

Учёные отметили, что снижение было устойчивым и не остановилось даже после ослабления ограничений, связанных с пандемией. Ультрапереработанными продуктами считаются энергетические напитки, картофельные чипсы, сладкие газированные напитки и конфеты. Такие продукты связаны с ростом ожирения. Предыдущие исследования показали, что ультрапереработанная пища составляет 67% рациона подростков.

Новые результаты были получены от 452 участников в возрасте от 13 до 19 лет. Оказалось, что после того, как были введены ограничения COVID-19, средний показатель потребления ультрапереработанной пищи снизился почти на 6%. Сейчас же он и вовсе почти на 14% ниже уровня, который был до начала пандемии.