Из-за паразита мужчине пришлось высосать стекловидное тело глаза

При осмотре специалисты заметили воспаление и медленно движущегося червя в задней части глаза. Чтобы удалить его, провели процедуру витрэктомии: из глаза отсосали его внутреннюю «гелеобразную» жидкость — стекловидное тело. Червь оказался Gnathostoma spinigerum, паразитом, который обычно живёт в кошках и собаках.

Эти черви попадают в воду через фекалии животных, заражают мелких ракообразных, а затем рыбу или лягушек, которые могут быть съедены следующими хозяевами. Люди — случайные пассивные хозяева: если съесть заражённое мясо или рыбу, черви проникают в тело, но не становятся взрослыми. В организме человека они могут перемещаться под кожей и в органах.

Мужчине назначили курс лекарств для снятия воспаления. Несмотря на успешное удаление червя, зрение в левом глазу осталось частично сниженным (20/40) из-за катаракты, которая часто возникает после витрэктомии.

