Избавиться от туберкулёза теперь можно будет быстрее, чем раньше

Избавиться от туберкулёза теперь можно будет быстрее, чем раньшеОб этом сообщили специалисты из Университетского колледжа Лондона
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила свои рекомендации по лечению туберкулёза у детей. На это повлияли результаты исследования, которое проходило под руководством Университетского колледжа Лондона. Учёные выяснили, что лечение детей с лекарственно-чувствительным туберкулёзом может продолжаться всего четыре месяца, а не полгода. Результаты этого исследования были опубликованы в The New England Journal of Medicine.
В ходе исследования под названием SHINE эксперты из отдела клинических исследований в Университетском колледже Лондона совместно с зарубежными коллегами выяснили, насколько эффективен будет более короткий курс лечения для детей с «минимальным» туберкулёзом. Такой туберкулёз представляет собой лёгкий вариант болезни, при котором бактерии туберкулеза не могут быть легко обнаружены в мокроте с помощью микроскопии мазка.
Группа учёных выяснила, что лечение «лёгкого» туберкулёза в течение четырёх месяцев с использованием тех же самых препаратов, так же эффективно, как и шестимесячное. Специалисты в рамках исследования проанализировали данные о 1204 детях с нетяжёлым туберкулёзом. Их возраст варьировался от двух месяцев до 16 лет. Разделили при этом участников на две группы, одна из которых лечила болезнь шесть месяцев, а вторая - четыре месяца. Наблюдение за детьми проходило в течение 18 месяцев.
Результаты продемонстрировали, что те, кто прошёл короткий курс терапии, чувствовали себя так же, как и пациенты, лечившиеся полгода.
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