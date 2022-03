Избавиться от туберкулёза теперь можно будет быстрее, чем раньше

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила свои рекомендации по лечению туберкулёза у детей. На это повлияли результаты исследования, которое проходило под руководством Университетского колледжа Лондона. Учёные выяснили, что лечение детей с лекарственно-чувствительным туберкулёзом может продолжаться всего четыре месяца, а не полгода. Результаты этого исследования были опубликованы в The New England Journal of Medicine.

В ходе исследования под названием SHINE эксперты из отдела клинических исследований в Университетском колледже Лондона совместно с зарубежными коллегами выяснили, насколько эффективен будет более короткий курс лечения для детей с «минимальным» туберкулёзом. Такой туберкулёз представляет собой лёгкий вариант болезни, при котором бактерии туберкулеза не могут быть легко обнаружены в мокроте с помощью микроскопии мазка.