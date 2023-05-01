Избегайте этих напитков и продуктов, если не хотите заработать жировую болезнь печени

Определённые виды продуктов могут нанести вред вашей печени. И всё из-за того, что они способствуют увеличению количества жира в печени.

Это различные печенье, фруктовые соки, газированные напитки. Кроме того, риск развития неалкогольной жировой болезни печени повышают продукты, содержащие много соли. В частности, это обработанные продукты.