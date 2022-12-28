Избегайте этих пяти продуктов в 2023 году, если хотите похудеть

Переработанные продукты из мяса и птицы. Это может быть бекон, колбаса, мясные деликатесы. Согласно одному исследованию, опубликованному в BMC Research Notes, потребление переработанного мяса напрямую связано с ожирением (при нём индекс массы тела более 30 кг/м2, объём талии - не менее 102 см у мужчин и 88 см у женщин) и увеличением количества жира на животе. У тех, кто ел больше всего переработанного мяса, риск развития ожирения увеличился на 22 %.