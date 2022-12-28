Избегайте этих пяти продуктов в 2023 году, если хотите похудеть

Избегайте этих пяти продуктов в 2023 году, если хотите похудетьИначе вы только наберёте лишние килограммы
Эксперты, изучающие ожирение, определили, какие продукты и напитки приводят к увеличению веса. Как правило, они приятны на вкус и очень быстро усваиваются. Но также в них много калорий.
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Ультрапереработанные продукты могут привести к тому, что вы начнёте набирать лишний вес. Примерами таких напитков и продуктов являются мясные закуски и деликатесы, картофель фри, мороженое, пончики, подслащённые напитки. Вот как они вредят здоровью.
Переработанные продукты из мяса и птицы. Это может быть бекон, колбаса, мясные деликатесы. Согласно одному исследованию, опубликованному в BMC Research Notes, потребление переработанного мяса напрямую связано с ожирением (при нём индекс массы тела более 30 кг/м2, объём талии - не менее 102 см у мужчин и 88 см у женщин) и увеличением количества жира на животе. У тех, кто ел больше всего переработанного мяса, риск развития ожирения увеличился на 22 %.
Жареные продукты на основе картофеля. Научное исследование, результаты которого опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии, показало, что картофельные чипсы, как и другие продукты из переработанного картофеля, тесно связаны с увеличением массы тела. В ходе другого исследования выяснилось, что те, кто употреблял блюда с жареным картофелем, имели повышенный риск развития диабета, других сопутствующих болезней и даже преждевременной смерти.
Пончики. Они содержат рафинированную муку, добавленный сахар и мало клетчатки. Кроме того, они обжариваются, из-за чего становятся очень калорийными.
Мороженое. Научные исследования демонстрируют, что сливочное мороженое активирует области мозга, отвечающие за хорошее самочувствие. Более того, если есть мороженое часто, то вам захочется увеличить его порцию, чтобы получить то же удовлетворение, что и до этого. А вкусным и аппетитным оно становится благодаря сочетанию сахара и жира.
Сладкие напитки. Многие научные работы указывают на то, что энергетики и сладкие газировки увеличивают ваши шансы набрать вес. Так, в исследовании, опубликованном в Nature Reviews Endocrinology, говорится, что сладкие напитки связаны ещё и с диабетом второго типа, болезнями сердца и некоторыми видами рака.
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