Синий свет сигнализирует организму о бодрствовании. В вечернее время его избыток, например от гаджетов или отраженного снега, нарушает сон, повышает уровень плохого холестерина, триглицеридов и глюкозы, а также усиливает стресс, увеличивая выработку кортизола.

Для исследования ученые использовали устройства, похожие на наручные часы, которые фиксируют циклы сна и бодрствования, движение, температуру тела и воздействие света. Данные собирались в разные сезоны — во время солнцестояний и равноденствий.

Результаты показали, что зимой в вечернее время организм испытывает стресс и метаболические нарушения, тогда как летом утром наблюдается дефицит глюкозы, а показатели холестерина и триглицеридов снижаются.

