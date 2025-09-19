Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 сентября 2025, 19:35
1 мин.

Избыток синего света зимой вреден для жителей Арктики — выяснили учёные РФ

Спать нужно, а он мешает
Ученые выяснили, что избыточный синий свет — как природный, так и искусственный — негативно влияет на здоровье людей в Арктике зимой. Особенно опасно его воздействие в поздние вечерние часы, с 21:30 до 01:00, когда активируется специфический светочувствительный рецептор, нарушающий биологический ритм.
Избыток синего света зимой вреден для жителей Арктики — выяснили учёные РФ

© Ferra.ru

Синий свет сигнализирует организму о бодрствовании. В вечернее время его избыток, например от гаджетов или отраженного снега, нарушает сон, повышает уровень плохого холестерина, триглицеридов и глюкозы, а также усиливает стресс, увеличивая выработку кортизола.

Для исследования ученые использовали устройства, похожие на наручные часы, которые фиксируют циклы сна и бодрствования, движение, температуру тела и воздействие света. Данные собирались в разные сезоны — во время солнцестояний и равноденствий.

Результаты показали, что зимой в вечернее время организм испытывает стресс и метаболические нарушения, тогда как летом утром наблюдается дефицит глюкозы, а показатели холестерина и триглицеридов снижаются.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.