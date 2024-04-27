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Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 апреля 2024, 08:15
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Изменение климата повлияет на заболеваемость малярией: это плохо… и хорошо

Где-то станет лучше, а где-то хуже
Может ли изменение климата ухудшить вспышки малярии? Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предлагает двоякую информацию. Исследователи изучили, как температура влияет на способность комаров переносить заболевание.
Изменение климата повлияет на заболеваемость малярией: это плохо… и хорошо
© Ferra

Ранее ученые считали, что повышение температуры значительно увеличивает риск заболевания малярией. Данное исследование предполагает более тонкую картину. В то время как в одних районах может наблюдаться рост заболеваемости, в других — ее снижение.

Исследование подчеркивает сложную взаимосвязь между температурой и малярией. Продолжительность жизни комаров, развитие паразитов и общая передача малярии зависят от температуры. Удивительно, но исследование показало, что развитие паразитов может быть менее чувствительным к температуре, чем считалось ранее.

Полученные результаты дают потенциальный плюс: ожидаемый всплеск распространения малярии в результате потепления может быть менее серьезным, особенно в более холодных регионах. Это ставит под сомнение старые предположения об экологии комаров и малярии.

Необходимы дальнейшие исследования для изучения других регионов и таких заболеваний, как денге или Зика.

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