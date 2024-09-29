Изменение климата увеличит число госпитализаций с диареей

Исследование подчеркивает актуальные проблемы общественного здравоохранения, возникающие из-за изменения климата в одном из самых густонаселенных городов мира. Используя данные о примерно 3 миллионах случаев диареи, лечившихся в крупной больнице Дакки с 1981 по 2010 год, исследователи обнаружили, что повышение суточной температуры связано с увеличением риска диареи для всех возрастных групп. При сценариях потепления на 1,5°C до 2 °C ожидается, что госпитализации из-за диарейных заболеваний вырастут на 4,5% до 7,4%. Дети младше пяти лет могут столкнуться с еще большим увеличением, при этом ожидается рост госпитализаций на 5,7% до 9,4%.

Эти результаты подчеркивают необходимость повышения готовности и эффективных стратегий управления для борьбы с растущей заболеваемостью диарейными заболеваниями в густонаселенных районах нашей планеты.

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