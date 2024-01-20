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Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 января 2024, 07:30
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Изменения климата привели к более частым случаям диареи

Из-за повышения температуры и влажности
Новое исследование показало, что повышение температуры, влажности и увеличение длины дня связано с повышенным риском кампилобактериоза, распространенного диарейного заболевания. Исследование, в котором анализировались данные Агентства по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) за 20-летний период, показало, что число случаев заболевания неуклонно возрастало при каждом повышении температуры на 5 °C.

Также наблюдался всплеск инфекций, когда влажность воздуха составляла от 75 до 80%. Наконец, более длинные дни (более 10 часов солнечного света) вновь выявили более высокую частоту инфекций, тем более, что это также было связано с более высокой влажностью. Однако связи с дождем или ветром обнаружено не было.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что изменение климата может оказать значительное влияние на распространение кампилобактериоза, поскольку все эти факторы могут стать более распространенными по мере потепления на планете. Кампилобактериоз — одна из основных причин диарейных заболеваний во всем мире, и он может быть особенно опасен для маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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